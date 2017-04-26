Urfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2017 Çarşamba 22:08

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlurfa-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran 63 YS 567 plakalı otomobile Diyarbakır istikametinden gelen hafriyat yüklü 27 Z 9449 plakalı tırın frenin boşalması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada önde bulunan kamyon ile servis aracınında karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Olayda otomobil içerisinde bulunan Celal K., Ahmet A., Emine A. ile Furkan K. yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.Vatandaşlar kaza sonrası isyan ettiKazanın meydana geldiğini fark eden çevre esnafları olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıkların belirterek bölgede kazaların sürekli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen esnaflar, sürücülerin aşırı hız yaptığını iddia etti.

(sondakika.com)