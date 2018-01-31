Urfa'daki sigorta acentaları tek ses

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 23:46

Kısa adı Şursad olan Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği Şanlıurfa il ve ilçelerde bulunan Sigorta acenteleri ile buluştu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunda buluşan acenteler, sektörde yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere acenteler arasında yaşanan tüm olumsuzlukları kaldırmak için tek ses tek nefes olma kararı aldı.

Şursad yönetim kurulu önümüzdeki dönemde Ticaret ve Sanayi odası meclis üyesi aday adaylarını dernek çatısı altında toplayarak yönetimin belirleyeceği isimler üzerine seçime tek liste halinde gitme kararı aldı.

Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Nihat Fırathan, birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın daha çok olduğu bugünlerde seçimlere ayrılıkların kırgınlıkların yaşanmaması adına sektörün daha güçlü haline gelmesi için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Fırathan, Şanlıurfa Sigorta acenteleri olarak bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini her ortamda dile getirdik, acente arkadaşlarımızın tamamının talebi bu yönde oldu. Seçimlerde çok liste ile yarışmanın arkadaşlar arasında kırgınlıklara yol açabileceğini sektörümüzü olumsuz yönde etkileyeceğini düşünerek seçimlerde dernek olarak tek liste ile seçime gidilmesi kararını acente arkadaşlarımızla yaptığımız oylama sonucu aldık. Ancak aldığımız karar bağlayıcı olmayıp seçimlerde farklı listede çıkabilir bizim arzumuz seçimlerde birlik ve beraberlik adına tek liste olması şeklindedir.” diye konuştu.