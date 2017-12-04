Urfa'daki Suriyelilere Seyahat Uygulaması

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 18:33

Şanlıurfa valiliği tarafından yapılan duyru ile Suriyeli yabancıların yanlarında “yol izin belgeleri” olmaksızın bilet satışı yapılmasını yasakladı, araç kiralama gibi bir çok işlemlerine seyahat izni zorunluluğu getirdi.

5542 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66. Maddeleri doğrultusunda ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine istinaden; Şanlıurfa il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında “yol izin belgeleri” olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Şanlıurfa ili dışına çıkarılmalarının yasaklanmasına ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği kararı aşağıda verilmiştir.

Kamuoyuna ilan olunur.



KARAR TARİHİ : 21/11/2017

KARAR SAYISI : 2017/20292

AMAÇ:

Madde-l: İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli uyruklu yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Şanlıurfa il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır.

KAPSAM:

Madde-2 : Bu karar, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmaksızın, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, Şanlıurfa ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde-3: Bu karar;

-04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (65, 71, 91 ve

98.maddeleri)

-17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelik (91.maddesi)

-22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (3, 21, 22, 35 ve Geçici 1. maddeleri)

-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu (3, 6 ve 26. maddeleri)

-11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (38. maddesi)

-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C ve 66. maddeleri)

-5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32. maddesi)

-İçişleri Bakanlığının 15/03/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Genelgesi (5. maddesi) Hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde-4: Bu kararda geçen;

Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,

Araç Kiralama İşletmesi: Özel veya tüzel kişilere ait araçları bedeli karşılığında talep sahibinin hizmetine sunan işletmeyi,

Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,

Geçici Korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,

Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Ek-1): Kayıt işlemleri tamamlanan ve geçici koruma sağlanan yabancıya valilikler tarafından verilen kimlik belgesini,

ikamet Adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,

İkamet İzni (Ek-3): Yabancılara Türkiye'de kalma hakkı veren izni,

Sevk Merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,

Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin alanda konuşlandıkları yeri,

Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan hava, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,

Taşıma İşleri Komisyoncusu: Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,

Taşıma İşleri Organizatörü: Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

Terminal İşletmecisi: Bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri,

Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi.

Yabancı Kimlik Numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,

Yol İzin Belgesi (Ek-2): Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara, on beş güne kadar bulundukları il dışına çıkışları için verilen izin belgesini ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:

Madde-5:

a) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir.



Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla;

b) "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi"nin, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir.

c) Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden “Yol İzin Belgesi” alan “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” bulunan Suriyeli yabancılar, seyahat etmeden önce ikametlerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine başvurarak “Yol İzin Belgesi” alarak seyahat edeceklerine ilişkin bilgilendirmede bulunacaklar, kolluk birimleri de seyahat belgesinin görüldüğüne dair belge üzerine şerh düşerek, seyahat edecek yabancının güncel mobil telefon bilgisi ile “Yol İzin Belgesi”nin bir suretini kendi uhdelerinde muhafaza edeceklerdir.

d) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar, geçici koruma altında bulunan Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlara, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ile birlikte, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yol İzin Belgesi" ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun ve ilgili kolluk birimi tarafından görüldüğüne dair şerh düşüldüğünün kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir.

İbraz edilen belgelerden “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” nin bir suret fotokopisi alındıktan sonra yolcunun kullanmakta olduğu cep telefonu bilgisi ile kesilen bilete ilişkin tarih, saat, sefer sayısı, koltuk numarası bilgileri de not alındıktan sonra bu belgeler taşımacının bu konuya hasreden tutacağı dosyasında muhafaza edilerek, ilgili kolluk/güvenlik birimi veya İl Göç İdaresinin talebi üzerine talep edilen birime teslim edilecektir.

e) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ve "Yol İzin Belgelerinin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunmayan Suriyeli yabancılar ise kayıt altına alınmalarının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı "Sevk Merkezlerine yönlendirileceklerdir.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde-6: 5. maddede belirtilen bilet satışı ve taşıma hizmetleri yasaklarına ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar hakkında fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde-7: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde-8: Bu karar Şanlıurfa Valiliğince yürütülür.