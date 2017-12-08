Urfa'dan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2017 Cuma 11:54

Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" için bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin yakınlarındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası"nın ardından, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan Kudüs için de dua edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Abdulaziz Çubukçu, duanın ardından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün, Hazreti Muhammed'in emaneti olduğunu söyledi.

Çubukçu, bu nedenle sadece İslam dünyasının değil tüm semavi dinler için önemli olan Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.