Urfa'dan zorla kaçırılan kız evine döndü

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 19:17

Alınan bilgiye göre, Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan 15 yaşındaki N.K. 5 ay önce küçük kardeşiyle bakkaldan dönerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Kızının eve gelmemesi üzerine anne Hüsne K. polis merkezine başvurarak kızının kaçırıldığını bildirdi. Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken kaçırıldığı iddia edilen N.K. ailesine kavuştu.

N.K. gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ay önce küçük kardeşiyle bakkaldan dönerken yanına yanaşan otomobildeki bir kişinin kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini, bu nedenle otomobile bindiğini ileri sürdü.

Aylarca bir evde tutulduğunu ve burada tecavüze uğradığını iddia eden N.K, şöyle devam etti:

"Küçük kardeşimle dükkana giderken bir siyah araba geldi, kardeşimin elini tuttu. 'Sen gelmezsen bu kızı götürüp öldüreceğim' dedi. Küçük kardeşim ağlıyordu, ben onun yerine gittim. Ondan sonra arabaya bindim, biraz öteye gittik, kendimi kaybettim. Bir bardak su verdi, bayılttı beni. Ondan sonra kendimi görmedim, gözümü açtığımda küçük bir odada idim, nerede olduğumu biliyordum, İzmir'de olduğumu biliyordum.

Beni kaçıranlar direkt İzmir'e götürdü, iki üç gün geçti. Sürekli bir bardak su veriyordu, her gözümü açtığımda tecavüz ediyordu, elim ayağım tutmuyordu, kendimi oynatamıyordum, hareket bile edemiyordum. Ne kadar süre kaldığımı bilmiyorum, sanırım 5 ay falandı, aklıma gelmiyor. Hiç bilmiyorum, saatlerin, günlerin nasıl geçtiğini bilmiyordum. Sonra bir baktım ki adamın biri geldi kapıyı açtı, beni alıp evine götürdü, yatağın yanına oturdu. Biraz kendime gelince annem aklıma geldi, beni anneme götürün lütfen dedim. Adam sordu sen kimsin, nerelisin, annen kim, baban kim, evin nerede? Ben de ailem Siverek'te dedim, beni Siverek'e götür lütfen. Adam beni garaja götürdü, Siverek'e getirdi. Ben anneme geldim, kapıyı açtı. Annemi görünce sarıldım, beni getiren şahıs geldi, içeride oturdu, çay içti. Adamı daha önce hiç tanımıyordum, otel odasında kalmıyor bir evde kalıyordum küçük bir evde."

Anne Hüsne K. ise kendisini arayan ismin bilmediği bir kişinin kızının yanında olduğunu kimseye söylememesi için tehdit ettiğini söyledi.

Kızının bir adam tarafından eve getirildiğini anlatan Hüsne K. "Adamın biri beni aradı, dedi ki kızın yanımda. Ben de dedim ki telefonu kızama ver, onunla konuşmak istiyorum. Telefonu kızıma verince, ağladı. Dedim ki kızım neredesin, beş altı aydır ben seni arıyorum, sen neredesin. Ağlayınca telefonu adam tekrar aldı, Adam dedi ki kimseye söylemeyin, benim yanımdadır. Ben senin yanına getireceğim, şikayetçi olmayın, şikayetçi olduğunuz zaman sizi öldürürler, bir daha kızını göremezsin, ben de tamam dedim, kimseden şikayetçi olmuyorum, sadece benim kızımı getir. Kızım öğleye yakın geldi, ben sarıldım ağladım." ifadelerini kullandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, psikolog eşliğinde N.K'nin ifadesini aldığı öğrenildi.