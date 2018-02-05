Urfa'lı Afrin gazisi Urfa'da tedavi ediliyor

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 20:13

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak, memleketi Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

Afrin'in terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonda kulağından ve sol bacağından yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak (31), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Evli ve bir çocuk babası olan Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan sağ kurtulduğu için Allah'a şükrettiğini ancak şehit olan arkadaşlarına ise çok üzüldüğünü söyledi.

Allah'ın kendisini ailesine ve çocuğuna bağışladığını ifade eden Tokmak, "PYD/PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu sol bacağımdan ve kulağımdan yaralandım. Çok şükür ailemize çocuklarımıza sağ selim geri dönmemizden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

- "En kısa sürede ayağa kalkıp savaşmaya devam edeceğim"

"Olayda maalesef şehitlerimiz de var, Rabbim'den hepsine rahmet diliyorum mekanları cennet olsun." diyen Üsteğmen Tokmak, şu ifadeleri kullandı:

"Onlarla birlikte sabah kahvaltı yaptık, öğleden sonra şehit olmalarından dolayı çok büyük üzüldüm. Çok şükür ben iyiyim. İnşallah en kısa sürede iyileşerek ayağa kalkıp tekrar savaşmaya devam edeceğim.''

AA