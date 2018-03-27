Urfalı asker intihar etti

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 19:03

Viransehirgundemi.com haber sitesinde yer alan habere göre, köy muhtarı Hamkan Dolaş'ın oğlu İzzet Dolaş, yaklaşık iki ay önce askere gitti.Tokat'a vatani görevini yaptığı sırada psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Dolaş'ın durumunun ailesine bildirilmesi üzerine baba Hamkan Dolaş,Tokat'a gitti.

İzinli olarak oğlunu alıp Viranşehir'e dönen Baba Hamkan Dolaş,Kahramanmaraş yakınların mola verdi.Baba Dolaş marketten birşeyler almak için arabayı terk edince oğlu arabayı kullanarak kaçtı.Kısa bir mesafe sonra duran İzzet Dolaş, babasının beylik tabancası ile kafasına ateş ederek intihar etti.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Dolaş'ın cenazesi memletine geririldi.

Gözlek Köyüne getirilen cenazeyi feryatlar karşıladı.Cenaze törenine Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve askeri erkan da katıldı.Cenazeye katılanlar Dolaş'ın aile ve akrabalarını sakinleştirmeye çalıştı.

kaynak: viransehirgundemi.com