Urfalı Çiftçilerin Gözü Bakanlıkta

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:44

GAP’ın merkezi, Tarımın Başkenti olarak bilinen Şanlıurfa’da Gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından planlanan büyük projelerin hayata geçirilmesinden endişe ediliyor.

Şanlıurfalı Çiftçiler, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba ve Toprak Rerormu Genel Müdürü Emin İzol ’dan destek istediler. Başta Siverek, Viranşehir, Hilvan, Akçakale, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlı, Ballıca, Çatallı, İbrik, İkiağız, Yolbilen, Kınalıtepe, Elgün, Suruç ilçsine bağlı, Saygın, yönlü, Küçük ziyaret köyleri gibi onlarca köy halkı Tarım Reformu tarafından yapılan taş toplamai toplulaştırma, köy içi taş döşeme ihalelerinin iptal edilmesinden endişe ettiklerini duyurdular. Gazetemize açıklama yapan Çiftçiler şu ifadeleri kullandılar. Geçtiğimiz günlerde alınan sürpriz bir kararla Arazi Toplulaştırma projelerinin Tarım Bakanlığından alınıp Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanması yönünde bir düzenlemeye gidildi. Vatandaşlarımızın taşrada çok kısıtlı teşkilatı olan DSİ ile sıkıntılarını nasıl giderip nasıl muhatap bulacağına dair sıkıntıları devam ederken özellikle ilimiz Şanlıurfa’yı ilgilendiren çok büyük bir problem ile de karşı karşıyayız. Bilindiği üzere çeşitli ilçelerimizdeki 200’ün üzerindeki köye daha önceki yapılan toplulaştırmalarındaki problemlerin giderilmesi için 2. Toplulaştırmalarının giderileceği sözü verilmişti. Ve bu amaçla yaklaşık 2 ay önce Tarım reformu Genel Müdürlüğünce tam 8 ihale gerçekleştirildi. Bu ihalelerin kapsamında 2. Toplulaştırmaların yanı sıra arazilerden 10 Milyon Metreküpe yakın taş toplanılması, toplanacak olan bu taşlarla yüzlerce dönüm arazi tarıma açılacaktır. onlarca köyün kanalizasyonlarının yapılması ve yüzlerce köyün köy merkezlerinin 2 Milyon metrekareden fazla parke taş ile döşenmesi işleri de vardı. Bu ihalelerin kararları verildi ancak sözleşmeleri henüz imzalanmadı. Hemşehrilerimiz büyük bir merakla bu ihalelerin neticelenmesini bekliyor ve kurumlar arası bu değişikliğin Şanlıurfamıza gelecek büyük yatırımı engellememesini ümit ediyoruz, bu bağlamda Bakanımızdan ve yetkili tüm birimlerden bu projelere sahip çıkmalarını bekliyoruz, Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’dan beklentimiz büyüktür, bu Projeleri Urfa çiftçisine kazandıracağından endişemiz yoktur’dediler.