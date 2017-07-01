Urfalı Damadın nikahını Cumhurbaşkanı Erdoğan kıydı

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay Başkanı Zerrin Güngür 'ün kızı Gözde Güngör ve Ak Parti Şanlıurfa eski Kadın Kolları Başkanı Gulender Açanal'ın oğlu Hazım Açanal'ın nikahını kıydı.

Endüstri Mühendisi olan Genç çiftin Ankara Vilayetler evinde yapılan muhteşem düğünlerine nikah şahidi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani sıra Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı başdanışmanı Emin Onen, Dede Hazım Açanal, Yargıtay Başkanı ismail Rüştü Cirit,Anayasa Başkanı Zühtü Aslan yaptılar.

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Düğüne Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Ahmet Fakibaba ,Mehmet Akyürek, Vali Güngör Azim Tuna, BŞB Nihat Çiftçi, Ak parti Şanlıurfa il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Başkan Yardımcısı Bahattin Yıldız, İş adamı Müslüm Yanmaz, Vali Danışmanı Reşat Uzun, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayik, ve her iki ailenin yakınları çok sayıda davetli katıldı.

(urfastar.com)