Urfa'lı dolandırıcı Bafra'da yakalandı

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 20:56

Samsun'un Bafra ilçesinde Çilhane Mahallesi'nde oturan ve 3 ay önce emekli olan 54 yaşında ki Zafer Çağlayan'ın emeklilik parası 130 bin lirayı dolandıran şebekenin elemanı Bafra'da yakalandı.

Son zamanlarda Bafra'da artan telefon dolandırıcılığı olaylarını çözmek için sıkı bir çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri izledikleri onlarca MOBESE kameralarından Zafer Çağlayan'ın emeklilik parası 130 bin lirayı dolandıran şahsın eşkalini belirledi. İlçe merkezinde şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler Urfa merkezli dolandırıcılık olayları için Urfa Akçakaleden Bafra'daki elamanını Altınkaya Mahallesi Yavuz Sultan Cami yanında bir başka vatandaşı dolandırmaya çalışırken yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki H.C. emniyete götürüldü.



Dolandırıcılık olayının merkezi Urfa Akçakale



Gözaltına alınan H.C. poliste suçunu itiraf ederek emekli Zafer Çağlay'ın evinden aldığı 90 bin lirayı Urfa'ya havale ettiğini söyledi.

Urfa Akçakale'den önceden belirlenen şahısları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra parayı almak için Bafra'ya gönderdikleri elamanla insanları dolandıran şebekenin elamanı H.C.'nın aynı suçtan 110 gün cezaevinde kaldığı ve yeni çıktığı öğrenildi.

(sondakika.com)