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Urfa'lı dolandırıcı Bafra'da yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir vatandaşın emekli ikramiyesi olan 130 bin lirayı dolandıran şebekenin elemanı yakalandı.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 20:56
Urfa'lı dolandırıcı Bafra'da yakalandı

Samsun'un  Bafra ilçesinde Çilhane Mahallesi'nde oturan ve 3 ay önce emekli olan 54 yaşında ki Zafer  Çağlayan'ın emeklilik parası 130 bin lirayı dolandıran şebekenin elemanı  Bafra'da yakalandı.

Son zamanlarda  Bafra'da artan telefon dolandırıcılığı olaylarını çözmek için sıkı bir çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri izledikleri onlarca MOBESE kameralarından Zafer  Çağlayan'ın emeklilik parası 130 bin lirayı dolandıran şahsın eşkalini belirledi. İlçe merkezinde şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler  Urfa merkezli dolandırıcılık olayları için  Urfa Akçakaleden  Bafra'daki elamanını  Altınkaya Mahallesi Yavuz Sultan Cami yanında bir başka vatandaşı dolandırmaya çalışırken yakalandı.  Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki H.C. emniyete götürüldü.

Dolandırıcılık olayının merkezi  Urfa Akçakale

Gözaltına alınan H.C. poliste suçunu itiraf ederek emekli Zafer Çağlay'ın evinden aldığı 90 bin lirayı  Urfa'ya havale ettiğini söyledi.  

Urfa  Akçakale'den önceden belirlenen şahısları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra parayı almak için  Bafra'ya gönderdikleri elamanla insanları dolandıran şebekenin elamanı H.C.'nın aynı suçtan 110 gün cezaevinde kaldığı ve yeni çıktığı öğrenildi.

 

 

(sondakika.com)

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