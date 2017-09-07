Ana Sayfa Güncel Urfa'lı Fındık İşçilerinin Çadırına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Urfa'lı Fındık İşçilerinin Çadırına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'dan Samsun'a fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın da yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2017 Perşembe 14:56
Urfa'lı Fındık İşçilerinin Çadırına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un  Terme ilçesine,  Şanlıurfa'dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 1 kadın da yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Olay  Samsun'un  Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi'nde meydana geldi.  Şanlıurfa'dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi'nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfeklerle ateş açıldı.

AYNI ÇADIRDAYDILAR

Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın ve 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı. Yaralılardan Perihan Akın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan Patak ambulansla  Terme İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Nurcan Patak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma olayla ilgili yaptığı araştırma da şüpheli olduğu iddia edilen Yüksel Y. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık