Urfa'lı Köylülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım Talebi

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 14:52

Çıtıkkale yerleşim alanı ile yaklaşık 150 metre mesafede bulanan taş ocağı, Çevre köylerin defalarca şikayet etmesine rağmen bir türlü ÇED raporu iptal edilmediği bildirildi.

Türkiye'nin fıstık yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden Karaköprü ilçesine bağlı Çıtıkkale, K. Tülmen Kırkpınar ve Tülmen köylerinin bölgede köylülerin tamamına yakını sürekli geçim kaynağını fıstıktan sağlıyor.

Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding ise, tarımın yoğun olarak yapıldığı bu verimli bölgede bulunan daha önce köyün ortak malı olan, sonra Küçük Tülmen muhtarının verdiği imza ile hazineye devir edilen araziden Çimento Fabrikasına 30 yıla yakındır Çimento malzemesi olan taş çekitiği açıklandı.

“DEVLETE VERİLEN ARAZİ LİMAK'A NEDEN VERİLDİ”

Daha önce bu bölge için verilen ÇED raporunun köylülerin onayına sunulmadığı iddia edilen açıklamalarda. ÇED Raporu için en son toplantının nerde nasıl yapıldığını kimse bilinmediği iddia edildi.

Çıtıkkale köyünde ÇED raporu için daha önce yapılan toplantıda, Köylüler bu rapora itirazlarını sözlü ve yazılı dilekçelerle başta Şanlıurfa valiliği, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü olmak üzere ilgili diğer kurumlara sunduklarını ifade ettiler..

KÖYLÜLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Çıtıkkale, K.Tülmen, Tülmen ve Kırkpınar Köylüleri, taş ocaklarının fıstık, zeytin, badem, Ceviz ve üzüm tiyeklerini oldukça olumsuz etkilediğini ve bölgede yetiştirilen fıstıkların kalitesini düşürdüğünü belirttiler.

Taş ocağının kapatılmaması durumunda köylülerin, köylerinden göç etmek zorunda kalacaklarını, bununda tarım alanında ciddi kayıplarını vereceğini belirterek “Bizler köylü olarak daha önce hayvancılıkla geçiniyorduk, taş ocağının yüzünde, bizim (Çıtıkkale) ve çevre köylerde hayvancılık bitti. Köyde yaşadığımız halde, hiç hayvan besleyemiyoruz. Fıstık bahçelerimiz, Patlamalardan çok etkileniyor, kimyasal dumandan dolayı fıstık bahçelerimiz korumaya başladı, aynı Şekilde üzüm tiyeklerimiz nerdeyse bitti, badem, Zeytin, incir bahçelerimizde verim oldukça düştü. Devlete Muhtarımızın imzası ile verilen bu arazimiz neden Limak gibi bir Şirkette peşkeş çekiliyor. Bunu anlamaktan zorluk çekiyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdiler.

Köylüler açıklamalarının devamında "Bu taş ocağı katılmadığı taktirde köylüler olarak bizler biteriz, tarım alanlarımız biter, şimdiye kadar defalarca şikayette bulunduk, ama maalesef bizim pek ilgilenmedi." dedi

Ayrıca Köylüler, yarın Şanlıurfa'ya gelecek olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, Şanlıurfa Valisini Abddullah Erin’nin bu konu üzerinde durması, Çıtıkkale köyünün ve çevre köylerinin sesini ve mağduriyetlerini gidermelerini istediler.