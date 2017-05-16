Urfalı Sporcu Türkiye'yi Avrupa'da Temsil Edecek

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2017 Salı 10:30

Karabük'te düzenlenen Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 55 kilo gençler klasmanında şampiyon olan Şanlıurfalı bedensel engelli sporcu Abdüssamed Ocakoğlu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Kulübü milli sporcusu Abdüssamet Ocakoğlu, 55 kilo gençler klasmanında Karabük'te düzenlenen müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonasına Polonya'da 14-22 Mayıs tarihleri arasında katılacak olan sporcu Ocakoğlu Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Doğuştan sağ el parmaklarından bedensel engelli olan sporcu Ocakoğlu, sporun engel tanımadığını belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından spor yapabileceği bir salon imkanı verilen milli sporcu Ocakoğlu, yetkililerin kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti."Spora bilekçi abilerin desteğiyle başladım"Bilek güreşi sporuna mahallede bilekçi abileri sayesinde başladığını belirten Bilek Güreşçisi Abdüssamet Ocakoğlu, "ilk olarak bu spora bilekçi abilerim sayesinde başladı. Bilekçi abilerim benim bileğimi gördükten sonra beni çalıştırmaya başladılar. Ben de kendimi geliştirdim. Geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 55 kilo gençler klasmanında şampiyon oldum. Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Avrupa şampiyonasından sonra dünya şampiyonası var. İnşallah Avrupa şampiyonasında derece yaptıktan sonra dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğiz" şeklinde konuştu."Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek"Bilek güreşi için çalıştığı spor salonunda kendisine ders veren Antrenör İlyas Mintaş Abdüssamet Ocakoğlu'nu Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceği için kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Antrenör İlyas Mintaş, "Avrupa'da ülkemizi temsil edeceği için çok gururluyuz. Kendisine başarılar diliyorum. Haftanın dört günü yoğun bir tempoyla antrenmanlarına devam ediyor. Amacımız Avrupa şampiyonasından sonra dünya Şampiyonasında yarıştırabilmek. Memleketimizi ülkemizi başarıyla temsil etmesini istiyoruz. Canı gönülden kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

(sondakika.com)