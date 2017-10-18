Urfa'lı ve Kastamonulardan İstanbul da bir ilk

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2017 Çarşamba 15:51

İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenecek birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklere imza atacak kamuoyunda büyük bir sempati kazanacak. Şanlıurfalılar- Kastamonulular Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul’da bir ilki gerçekleştirecek. Şanlıurfalılar ve Kastamonulular Dayanışma Derneği, düzenleyecekleri ‘Kardeşlik-Kültür Gecesi’ ile farklı illerden İstanbul’a gelerek yaşamlarını sürdüren insanlarla tanışma ve kaynaşma imkânı sağlayacak. 11 Kasım 2017 Tarihinde saat 19.00’ da İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek. İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığının katkılarıyla yapılacak ‘Kardeşlik ve Kültür gecesi’ örnek bir dayanışma içerisinde olmayı umut etmektedir. Kastamonulular, Şanlıurfalıların Kardeşlik ve Kültür gecesinde her iki şehre ait tanıtımlar, Sıra gecesi, Folklor ekibi oyunlar ve Her iki şehirlere ait ikramlarda bulunulacaktır. ‘Kardeşlik ve Kültür Gecesi’ne Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA, Küçükçekmece Belediye başkanı Temel KARADENİZ, Sanat Camiası ve Dernek Temsilcileri katılacaktır. Kardeşlik ve Kültür Gecesinde katılan aileye 2 kişilik Umre Ziyareti, Kastamonulu bir aileye ve Şanlıurfa tatili ve Şanlıurfalı bir aileye Kastamonu tatili çekilişi yapılacaktır.