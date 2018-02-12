Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Kültür/Sanat Urfa'lı Zeyno Öksüz Kaldı...

Urfa'lı Zeyno Öksüz Kaldı...

Urfa'lı bestekar Abdi Çakıcı (76) Urfa'da vefat etti..

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
Urfa'lı Zeyno Öksüz Kaldı...

Şanlıurfa'lı şair ve bestekar Abdi Çakıcı vefat etti.

"Urfalı Zeyno", " Bir gün bende öleceğim", "Sadık dostlar" gibi unutulmaz türkülerin bestekarı Abdi Çakıcı 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Abdi Çakıcı, tedavi görüyordu.

Çakıcı'nın cenazesi Salı günü, Harran Kapı Camii'nde öğlen namazına müteakip, Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çakıcı ailesi taziyeleri, Harran Kapı Taziye Evi'nde kabul edecek.

Urfa Haber olarak, Abdi Çakıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık