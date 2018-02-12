Urfa'lı Zeyno Öksüz Kaldı...

Şanlıurfa'lı şair ve bestekar Abdi Çakıcı vefat etti.
"Urfalı Zeyno", " Bir gün bende öleceğim", "Sadık dostlar" gibi unutulmaz türkülerin bestekarı Abdi Çakıcı 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Abdi Çakıcı, tedavi görüyordu.
Çakıcı'nın cenazesi Salı günü, Harran Kapı Camii'nde öğlen namazına müteakip, Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Çakıcı ailesi taziyeleri, Harran Kapı Taziye Evi'nde kabul edecek.
Urfa Haber olarak, Abdi Çakıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.