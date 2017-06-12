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Urfalılar Fırat Nehri'nde Serinliyor

Birecik ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, ilçeden geçen Fırat Nehri'ne girerek serinlemeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 16:03
Urfalılar Fırat Nehri'nde Serinliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar,  Kalealtı bölgesindeki kıyıdan kendilerini Fırat'ın sularına attı.

Genç yaşlı her yaştan insanın geldiği sahil kıyısında kimileri elbiseyle, kimileri ise fanilalarıyla nehrin serin sularına kendilerini bırakıyor. Oruçlu oldukları için Fırat nehrinde serinlemeye çalıştığını söyleyen vatandaşlar, iftar vaktine kadar burada zaman geçirdiklerini belirtti.

Öte yandan ilçede yük taşımamakta kullanılan atlar da sahipleri tarafından tıpkı vatandaşlar gibi nehirde serinletiliyor.

 

 

(sondakika.com)

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