Urfalıları Sıcaklar ve DEDAŞ vuruyor

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 14:30

Ülke genelinde mevsim sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerinde seyretmesi yüzünden, Şanlıurfa'da vatandaşlar aşırı sıcaklarla mücadele edebilmek için, kısa adı DEDAŞ olan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin il genelinde sürekli plansız ve duyru yapmadan elektrikleri sık sık kesmesini protesto etti.

Özellikle ilçe ve Urfa il merkezinde elektriklerin sıksık kesilmesini eleştiren vatandaşlar "Urfa'yı aşırı sıcaklar vuruyor yetmezmiş gibi, DEDAŞ'ta Urfalıyı elektriksizlikle vuruyor" şeklinde konuştular.

Şanlıurfa merkezinde ve merkez ilçeleri Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde sürekli elektriklerin kesilmesi vatandaşları çileden çıkardı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlardan Urfa Haber WhatsApp ihbar hattına gelen yorumlarda özellikle Karaköprü gibi şehrin yeni gelişen ve elektrik altyapısı yeni olan ilçede günde 9 - 10 defa elektriklerin kesildiğini ifade eden vatandaşlar: " Bu sıcaklarda evlerde, yaşlılar, çocuklar, hastalar var. Sıcaklardan korunmak için evlerimizde klima kullanıyoruz. Faturamızı düzgün ödüyoruz. Ama iki de bir Urfa'yı, Urfalıyı kaçak elektrik kullanmakla itham eden DEDAŞ hizmetini düzgün vermiyor.

Şehrin Bakanı var, Milletvekili var, Valisi var bir Allah'ın kulu çıkıp bu kuruma -siz ne yapıyorsunuz. Nasıl hizmet veriyorsunuz. gibi yakasına yapışıp hesap sormuyor.

Urfa'da aşırı sıcaklar yetmezmiş gibi bir de DEDAŞ milleti vuruyor. Nerde yetkililer, bu ne aymazlıktır" şeklinde eleştiride bulundular, yaşanan elketrik kesintisine tepk gösterdiler.

Tarımsal Sulamada Elektrik Kullananlar da Şikayetçi

Öte yandan, WhatsApp (0532 4140670) ihbar hattımıza tarımsal sulama yapan vatandaşlardan gelen yorumlarda ise vatandaşlar " Yeni Tarım bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan destek bekliyoruz. DEDAŞ yüzünden elektrikler kesiliyor, sulama yapamıyoruz, ekinlerimiz, mahsüllerimiz tarlada kuruyor. Bir kuruş alacağı için neredeyse vatandaşın gözünü çıkaran DEDAŞ hizmet etmeye geldimi birşey yapmıyor, ha bire elektrikleri kesiyor. Bu şehre çiftçiye, üreticiye yazıktır. Bakanımızdan çözüm bekliyoruz.." dediler

DEDAŞ Yetkililerinin Kesintilerle İlegili Açıklaması

DEDAŞ yetkilileri ise yaşanan kesintilerin, keyfi olmadığını, planlı kesintilerin web sitelerinde ve gerekli yerlere duyrulduğunu kaçak kullanımlar ve aşırı yüklenme nedeni ile, alt yapının eski olduğu bölgelerde arıza ve kesintilerin yaşandığını duruma da ekiplerinin müdahale ettiğini ifade ettiler.

Urfa Haber