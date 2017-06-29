Urfa'nın 8 lezetti tescilleniyor

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 19:56

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile Şanlıurfa Mutfağının tescillenmesi çalışmaları kapsamında aralarında İsot ve çiğköftenin de yer aldığı 5 yöresel yemek tescillendi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da düzenlenen coğrafi işaretler çalıştayının ardından Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan müracaatta patlıcan kebabı, haşhaş kebabı, ciğer kebabı, kıymalı (lahmacun), tırnaklı ekmek, lebeni, yumurtalı köfte ve peynir tescillenmek için ilana çıkarıldı.

Şanlıurfa mutfağının iyi bir şekilde tanıtılmasıyla kentte turizm akını yaşanacağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yöresel lezzetlerin Gastronomi alanında tescillenerek ve markalaştığını belirterek şunları söyledi: "Şanlıurfa mutfak anlamında zengin olduğu için gerçekten lezzet ve tatlarda artık hukuki anlamda tescil edilmiş oluyor. Şanlıurfa ili olarak Türk Patent Enstitüsü'ne 24 ürün müracaatımız oldu. 5 ürünümüz tescil edildi. Şanlıurfa biberi, köftesi, eşkilisi, Birecik patlıcanı ve meyan şerbeti tescil edilen ürünlerdir. Bunun yanında ilan edilen 8 ürünümüz var özellikle haşhaş kebabı, ciğer kebabı, kıymalı pide, yumurtalı köfte, lebeni, patlıcanlı kebap ve tırnaklı ekmeğimiz de enstitü tarafından başarılı bulunarak ilana çıkılmış oldu. Bunun yanında diğer ürünlerimiz de başvuru aşamasında, araştırma ve inceleme aşamasındadır. Enstitü gerekli olan araştırma ve incelemelerini yapacaktır. Şanlıurfa'nın bu tatları ve lezzetlerimiz Gastronomi anlamında tescil edilmiş olacak ve markalaşmış olacaktır. Dışarıdan gelen misafirlerimiz gerek iç, gerek dış turizmde Şanlıurfa'ya gelenlerin tescillenmiş olan ürünlerimizin tamamını çarşıda ve pazarda net bir şekilde bulabilmelidir. Hiç kimseye sormadan bir restoranda girip şu lezzetlerden tadabilmelidir. Bu önemli ve bunun ortamını sağlamamız gerekiyor. Bunu yaparsak bu bizi Şanlıurfa olarak Gastronomi şehri yapacak ve bu anlamda parlatacak ve belki de Şanlıurfa'nın bu tadını ve lezzetini alabilmek için Şanlıurfa'ya turizm akını yaşanmış olacaktır. Tescil edilen ve ilanda olan şu anda ve tescil edilecek olan ürünlerimizi biz Şanlıurfa'nın tüm restoranlarında ve tüm hizmet veren yerlerde bunu net bir şekilde sunmamız lazım."

(son dakika.com)