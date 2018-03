Urfa'nın lezzetleri İstanbul'da yarıştı

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:52

Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. 140 kişinin katıldığı yarışmada, Fatma Dere'nin yaptığı cevizli baklava jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.



Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, Yöresel Yemek Yarışmasıyla devam etti. 139 kadının ve bir erkeğin katıldığı yarışmada, katılımcılar hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada Şanlıurfa'dan Konya'ya, Trabzon'dan Bartın'a kadar birçok yörenin yemeği tanıtıldı. yarışmanın jüri üyeliğini ise; Star Gazetesi Yazarı Ömer Ekinci, Sabah Gazetesi Yazarı Salih Zengin, ödüllü şef Cemil Demirkol ve Hamdi Aydın yaptı. yarışmacıların yemeklerini tek tek inceleyen jüri üyeleri yemeklerin tadına baktı. Her yemekten tadan jüri üyeleri yemeklerin kendine özgü olup olmadığından, yarışmacının emeğine kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak puan verdi. Dereceye giren üç yemeği yapan yarışmacılara Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından ödül verildi.



"Hayatımda ilk defa gördüğüm yemekler var"



Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Yöresel Yemek Yarışmasının yapıldığı alanda yarışmacıları ziyaret etti. Başkan Aydın, jüri üyeleri yemekleri tadarken, yarışmacılara başarılar diledi. Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Aydın, "Zeytinburnu'muzun çok güzel bir avantajı var. Ülkemizin 81 vilayeti, artı Türk dünyası ve balkanlardan hemşehrilerimiz gelmişler ve Zeytinburnu'na yerleşmişler. O coğrafyalardaki yemek kültürünü ve diğer kültürlerini de buraya taşımışlar. Biz o kültürler unutulmasın arzu ediyoruz. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günlerinin birinde de etkilik süresi içerisinde geleneksel, yöresel ve bölgesel tatlarımız, lezzetlerimiz unutulmasın diye bu yemek yarışmalarını yapıyoruz. Kebap yok, et yok, onun dışında kullanılan malzemelerle bu yemekler yapılıyor. Sağ olsunlar derneklerimiz destek veriyorlar. 100'ün üzerinde katılımcı var. Ağırlıkla hanımefendiler bizleri bu etkinliklerle hiç yalnız bırakmıyorlar ve gerçekten her yıl farklı bir yemek görüyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm yemekler var. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, onları kutluyorum" diye konuştu.



"Sevgimi katarak yaptım"



Yaptığı cevizli baklavayla jüri üyeleri tarafından birinci seçilen Fatma Dere ise, "Baklavamı her zamanki gibi yaptım aslında. Sevgimi kattım ve çok özen gösterdim diyebilirim. Dereceye girmek beklentim de vardı. Çünkü çok özenerek hazırlandım. Arkadaşlarım da tadını çok beğendiler. Daha önceleri de bu yarışmaya katılmıştım ama ilk defa dereceye girdim" dedi

(sondakika.com)