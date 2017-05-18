Ana Sayfa Kültür/Sanat Urfa'nın lezzetleri İstanbul'da yarıştı

Urfa'nın lezzetleri İstanbul'da yarıştı

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 18’inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:52
Urfa'nın lezzetleri İstanbul'da yarıştı

Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. 140 kişinin katıldığı yarışmada, Fatma Dere'nin yaptığı cevizli baklava jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, Yöresel Yemek Yarışmasıyla devam etti. 139 kadının ve bir erkeğin katıldığı yarışmada, katılımcılar hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada  Şanlıurfa'dan  Konya'ya,  Trabzon'dan  Bartın'a kadar birçok yörenin yemeği tanıtıldı. yarışmanın jüri üyeliğini ise;  Star Gazetesi Yazarı Ömer  Ekinci,  Sabah Gazetesi Yazarı  Salih Zengin, ödüllü şef Cemil Demirkol ve  Hamdi Aydın yaptı. yarışmacıların yemeklerini tek tek inceleyen jüri üyeleri yemeklerin tadına baktı. Her yemekten tadan jüri üyeleri yemeklerin kendine özgü olup olmadığından, yarışmacının emeğine kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak puan verdi. Dereceye giren üç yemeği yapan yarışmacılara  Zeytinburnu Belediye Başkanı  Murat Aydın tarafından ödül verildi.

"Hayatımda ilk defa gördüğüm yemekler var"

Zeytinburnu Belediye Başkanı  Murat Aydın, Yöresel Yemek Yarışmasının yapıldığı alanda yarışmacıları ziyaret etti. Başkan  Aydın, jüri üyeleri yemekleri tadarken, yarışmacılara başarılar diledi. Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan  Aydın, "Zeytinburnu'muzun çok güzel bir avantajı var. Ülkemizin 81 vilayeti, artı Türk dünyası ve balkanlardan hemşehrilerimiz gelmişler ve  Zeytinburnu'na yerleşmişler. O coğrafyalardaki yemek kültürünü ve diğer kültürlerini de buraya taşımışlar. Biz o kültürler unutulmasın arzu ediyoruz. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günlerinin birinde de etkilik süresi içerisinde geleneksel, yöresel ve bölgesel tatlarımız, lezzetlerimiz unutulmasın diye bu yemek yarışmalarını yapıyoruz. Kebap yok, et yok, onun dışında kullanılan malzemelerle bu yemekler yapılıyor. Sağ olsunlar derneklerimiz destek veriyorlar. 100'ün üzerinde katılımcı var. Ağırlıkla hanımefendiler bizleri bu etkinliklerle hiç yalnız bırakmıyorlar ve gerçekten her yıl farklı bir yemek görüyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm yemekler var. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, onları kutluyorum" diye konuştu.

"Sevgimi katarak yaptım"

Yaptığı cevizli baklavayla jüri üyeleri tarafından birinci seçilen Fatma Dere ise, "Baklavamı her zamanki gibi yaptım aslında. Sevgimi kattım ve çok özen gösterdim diyebilirim. Dereceye girmek beklentim de vardı. Çünkü çok özenerek hazırlandım. Arkadaşlarım da tadını çok beğendiler. Daha önceleri de bu yarışmaya katılmıştım ama ilk defa dereceye girdim" dedi

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi

Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık