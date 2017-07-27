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Urfa'nın Milletvekili Sayısı Arttı

İllerin 600 milletvekili üzerinden çıkaracakları milletvekili ve seçim çevresi sayıları yeniden belirlendi. Urfa'nın vekil sayısı arttı. Ankara üç, Bursa ise iki seçim çevresine bölündü.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:02
Urfa'nın Milletvekili Sayısı Arttı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. Ankara'nın seçim çevreleri Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında, 88 olan İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'ye, İzmir'in 26 olan çıkaracağı milletvekili sayısı 28'e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı. Kararla, Bursa'nın seçim çevresi ikiye çıkarılırken, çıkaracağı milletvekili sayısı da 18'den 20'ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da iki milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

(CNN Türk)

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