Urfa'nın Şıllık'ı tescillendi...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 07:37

Ankara’da düzenlenen törenle Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Mustafa Taş aldı.

ŞUTSO tarafından geçtiğimiz temmuz ayında coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu ile tescil işlemlerinin başlatıldığı Şanlıurfa'ya özgü hafif bir tatlı olan “Şıllık Tatlısı” Türk Patent ve Marka Kurumu’nca onaylanarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescil edildi. Şıllık Tatlısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescil ettirdiği 4’üncü yerel ürün oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, “Şanlıurfa’ya özel bir tatlı türü olan Şıllık Tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca onaylandı ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni Bugün Ankara’da düzenlenen törenle aldık. Öncelikle ilimize hayırlı olmasını diliyor, Bu belgenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bilindiği üzere Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Şanlıurfa Çiğköftesi, Urfa Biyanbalı ve Urfa Eşkilisi ilimiz adına tescilletilmişti. Ayrıca, bugün itibari ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescil çalışmalarını yürüttüğü yöresel 15 ürün ilan aşamasında, 7 ürün ise Türk patent ve Marka Kurumu’nda inceleme aşamasındadır. En kısa sürede bu ürünlerimizin de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni ilimize kazandıracağız inşallah” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlenen törende Şanlıurfa Milletvekilleri kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek ile ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Günak da hazır bulundu.