Urfa'nın trafik sorunu TBMM'ye taşındı

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 23:07

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan Şanlıurfa genelinde yaşanan trafik sorunu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemi ile 8 maddeden oluşan soru önergesinde:

"Şanlıurfa ilimiz geniş ve verimli tarım arazileri, Fırat Nehri ve Atatürk Barajı, tarihi ve turistik mekanları, genç nüfusu ile gelişime açık bir kent olmakla beraber bir çok sorunla boğuşmaktadır. Bu sorunlardan biri de trafik sorunudur.

Şanlıurfa ilimizde trafik sorunu her geçen gün artmaktadır. Ana arterlerde bile uzun kuyruklar oluşmakta, trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yerel yönetimler tarafından sorunun çözümüne dönük yapılan düzenleme ve geliştirilen projeler dönemsel kalmakta, bazen beraberinde yeni sorunlar yaratmaktadır. Abide-Karakaöprü güzergahında yolun bir bölümü uzun bir süre raylı sistem yapılacağı gerekçesi ile araç trafiğine kapalı kaldı. Sonra aynı güzergahta iki adet dalgeç yapılınca raylı sistemden vazgeçildi. Atatürk bulvarındaki biri gidiş biri dönüş olarak kullanılan bölünmüş yol, genel trafik akışına aykırı olarak biri toplu taşıma araçları için hem gidiş hem dönüş, biri ise gidiş olarak düzenlenmiş, bu durum kazalara, can ve mal kaybına sebep olmuştur.

İlimizde ciddi otopark sorunu mevcuttur. Mevcut imar planlarındaki bina yüksekliği ve kat sayısı yerel yönetimlerce kesilen ceza veya alınan bağışlarla aşıldığı, yine binalarda yapılması gereken otopark alanlarının, belediyelerce kesilen cezalar karşılığında yapılmadığı yönünde ciddi iddialar mevcuttur. Otopark yetersizliğinden dolayı araçlar sokak ve caddelere park edilmektedir. Bu durum trafik akışını olumsuz etkilemektedir.

Bu bağlamda;

1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım master planı mevcut mudur? Mevcut ise kaç yıllık olarak planlanmıştır? Mevcut değil ise ulaşım master planı hazırlanması ile ilgili herhangi bir çalışma mevcut mudur?

2. Türkiye’deki büyükşehirler arasında ulaşım master planı bulunmayan il mevcut mudur? Mevcut ise sayısı kaçtır?

3. Uzun vadeli planlamalar yapılmadan trafik sorununun çözülebileceğini düşünüyor musunuz?

4. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, otopark sorununun çözümüne yönelik herhangi bir planlaması mevcut mudur?

5. Şanlıurfa Büyükşehir veya merkez ilçe belediyelerince 2014 yılından bu yana otopark yönetmeliğine aykırı yapılan yapılar hakkında kaç işlem yapılmıştır? İlçelere ve yıllara göre dağılımı nedir?

6. Şanlıurfa Büyükşehir veya merkez ilçe belediyelerince, 2014 yılından bu yana otopark yönetmeliğine aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili olarak kesilen ceza tutarları toplamının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır?

7. Şanlıurfa Büyükşehir veya merkez ilçe belediyelerince, kesilen bu cezalarla herhangi bir bölge otoparkı yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bu durum mevzuata uygun mudur?

8. İlimizde yaşanan trafik sorunlarının çözümü ile ilgili olarak Şehir Plancıları Odası ve ilgili diğer STK ların görüş ve önerileri dikkate alınıyor mu?" dedi