Urfaspor, Altay için bilendi

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 15:10

Şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grubun 20. Haftasında yarın saat 13.00’te sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilli ekip, bu zorlu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Eğlenceli ısınmayla idmana devam eden oyuncular, daha sonra 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Bir saat süren antrenman, taktiksel duran top çalışmaları ve reaksiyon çıkışlarıyla sona erdi. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları görüldü.



Urfaspor’da, cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın şans vermesi durumunda yeni transfer edilen oyuncular da Altay karşısında forma giyebilecek.



Bu arada antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanvekili Giray Küçük ve As Başkan Ahmet Bulut da izledi.