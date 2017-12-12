Urfaspor Zonguldak maçına sıkı hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2017 Salı 12:34

TFF 2. Lig Beyaz Grupta haftayı Zonguldak Kömürspor galibiyeti ile kapatan Şanlıurfaspor, ara vermeden hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Ali Tandoğan, antrenman öncesinde futbolculara yönelik kısa bir konuşma yaparak, Kahramanmaraşspor maçını kazanıp, ilk yarıyı galibiyetle kapatmaları gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra gerçekleşen idmanda; Zonguldak Kömürspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

İdmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük izledi.