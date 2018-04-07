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Urfaspor’a moral yemeği

Şanlıurfaspor Yönetimi tarafından Hacettepe maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yemek verildi.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 19:18
Urfaspor’a moral yemeği

Dün akşam bir restoranda düzenlenen yemeğe; Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bulut, Feyad Güllü, Hasan Kaya, Mehmet Doğan, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ve oyuncular ile teknik heyet katıldı. Yemek sonrasında futbolculara yönelik  bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Emin Yetim, Hacettepe maçının Şanlıurfa ve kendileri için çok büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu maçı kazandığımız takdirde yarışa devam edeceğiz. Bu takımı yenebilecek güçtesiniz, size güveniyoruz. 90 Dakika boyunca enerjinizin tamamını bu maça harcamalısınız. Sizler de bu maçın öneminin bilincindesiniz, Allah yardımcınız olsun” dedi.

Daha sonra söz hakkı alan Kaptan İzzet Yıldırım da, moral yemeğinden dolayı yönetime teşekkür ederek, Hacettepe maçından iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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