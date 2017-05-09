Urfa'ya Ayakkabı Üssü Kuruluyor

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 22:02

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa'da 5 bin işçinin çalışacağı, 30 fabrikanın açılacağını söyledi.



Ayakkabı sektörünün önde gelen 30 firması Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Ayakkabıcılar Sitesi'nde incelemede bulundu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy, Ayakkabı Yan Sanayiciler Dernek Başkanı Mehmet Arpacı ve yatırım için kente gelen işadamlarıyla sitede inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna açıklama yaptı. Tuna, "30 civarında işletmenin gelebileceği ve 6-7 bin istihdama yaklaşabilecek modern bir ayakkabıcılar sitesi burada kümelenecek. Alanı gezdik ve bu konuda görüşmeler yapıldı. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılıp temeller atılacak. Önümüzdeki sene başlarında niyetimiz bitmiş binalarda üretime başlanmasıdır. Sektörün ilimizi tercih etmesi de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.



Türkiye'nin önde gelen 30 firmasıyla Şanlıurfa'ya ziyarette geldiklerini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şunları söyledi:



"Ayakkabı sanayisi açısından Şanlıurfa'nın Türkiye'de önemli bir merkez olmasını istiyoruz. Organize sanayi bölgesinde 130 dönümlük alanda 30 ayakkabı sanayicisini ve yan sanayicisini buraya getirebilmeyi, sağladığımızın bin kişilik istihdama ilave bir 5 bin kişi daha istihdamla Türkiye'deki ayakkabı sanayisi açısından önemli bir merkezi hayata geçireceğimizi ümit ediyoruz. Sonrasında yeni yapılacak fabrikalarla hem ihracat açısından hem iç piyasa açısından son derece kaliteli, rekabet edebilir, uygun fiyatlı ayakkabılar üretmek için buradaki istihdam avantajını Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyoruz."

(sondakika)