Urfa'ya Pegamberler Tarihi Müzesi Kuruluyor

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Peygamberler Tarihi Müzesini şehre kazandırıyor. Kur’an-ı Kerim’i esas alarak peygamberlerin yaşantılarına yer verilecek müze, ay-yıldız mimari tasarımıyla iki yapay tepe şeklinde tasarlanacak.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de örnek gösterilen projelerini sürdürüyor. Altyapıdan üst yapıya, kültürel faaliyetlerden sosyal hayatın her alanına kadar yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, bu kez Şanlıurfa Peygamberler Tarihi Panorama Müzesi ile Peygamberler şehrine yakışır bir çalışma ile gündemde.



Haleplibahçe’de 3’üncü derece sit alanı tayin edilen kısım üzerine inşa edilecek müze, ay yıldızdan esinlenerek mimari bir tasarımı yansıtacak. Kullanım alanı tamamen toprak altında olacak müzenin yıldız tasarımına sahip kısmında ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler yer alacak. İçerisinde danışma, idari birimler, personel odaları, mescit, kütüphane, kafe ve alışveriş noktaları yer alan yıldız bölümü aynı zamanda müzeye giriş ve çıkışları içeren 900 metrekarelik alanı kapsayacak. En geniş noktasındaki çapı 16 metre ve yüksekliği ise 15 metre olacak hilal kısmı ise 6 bin metrekarelik bölgeden oluşacak. Tünel içerisinde teknolojik imkanların kullanılarak görsel bir şölen sunulacağı hilal bölümünde Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tüm peygamberlerin yaşantıları yine Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi yansıtılacak. Kronolojinin yanı sıra kıssaların uzunluğuna da dikkat edilecek müzede sesli ve hareketli unsurlarda yer alacak. Müze aynı zamanda konuyu bütünleyen maket ağaç, bitki, hayvan, taş, kaya, su gibi üç boyutlu nesnelere de desteklenecek.



Kaynağımız Kur’an-ı Kerim olacak



Müzedeki anlatım ve diğer unsurları içeren çalışmalarda tamamen Kur’an-ı Kerim’in esas alınacağının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tüm peygamberleri anmak, peygamberlerimizi daha iyi tanımak adına Büyükşehir Belediyemiz Haleplibahçe havzasında Peygamberler Tarihi Panorama Projesini proje tamamlandı. Çalışmamız, Koruma Kurulundan da geçti. Biz, bu güzel projeyi Şanlıurfa’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki hedefimiz hem il dışı ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimize hem de Şanlıurfa’daki hemşehrilerimize peygamberler noktasında tarihi bir yolculuk yaşatmak. İnsanlık tarihinde yol gösterici olan peygamberlerimizin daha iyi tanıtılmasını sağlamanın peygamberler şehrinde çok yakıştığını biliyoruz. Çalışma bilimsel bir heyet tarafından hazırlandı. Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim esas alınıyor. Ayetlerle ve hadislerle peygamberler tarihi burada işlenecek. Bunun için de işin uzmanları tarafından metinler yazılıyor ve bu metinler görsel ve efektler anlamında görsel olarak sunulacak. Hangi peygamberimizin hangi bölgelerde yaşadığı, kavmi neydi, yüce Allah tarafından ne amaçla görevlendirildiği konusunda bilgiler verilecek. İşte tüm bunları güzel bir şekilde seslendirilerek halkımıza sunacağız” diye konuştu.



Başkan Çiftçi, projenin 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

iha