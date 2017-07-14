Urfa'ya TSE Müdürlüğü

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:18

TSE Belgelendirme Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu’nun girişimiyle Şanlıurfa’ya kazandırıldı.



Geçmiş dönemde TSE Muayene Gözlem Merkezi Başkanlığı altında bulunan Şanlıurfa Temsilciliği, vatandaşlara yalnızca ‘’Hizmet Yeterlik Belgesi, Asansör Periyodik Kontrolleri, Elektriksel Ölçümler, Araç Proje Onayı Faaliyetleri gibi dar bir kapsamda hizmet veriyordu.



TSE Belgelendirme Müdürlüğünün Şanlıurfa’da kurulmasıyla birlikte artık; ürün belgelendirme, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, Helal Belgelendirme, Güvenli Yeşil Bina Belgelendirme ve Teknik Onay Faaliyetleri gibi hizmetler artık Şanlıurfa’da verilecek.



Belgelendirme Merkezi Başkanlığının merkezden yaptığı belgelendirme faaliyetleri hariç TSE, TSEK gibi Ürün Belgelendirme faaliyetlerinin Şanlıurfalılara TSE eliyle doğrudan sunulması ile birlikte Şanlıurfa sanayisinin ve ticaretinin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda gelişmesinin önü açılacak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlanacak. Bu ekonomik kalkınmanın sonucu olarak şehrimizde istihdam da artacak.



TSE Ürün Belgelendirme ve Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetleri; Uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak TÜRKAK tarafından da akredite edildi.



TSE Yönetim Sistemleri ve Helal Uygunluk Belgelendirme faaliyetleriyle ilgili bilgi…



TSE Helal Uygunluk belgelendirme faaliyetleri; TSE’nin de kurucu üyesi olduğu SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) tarafından yayınlanan OIC/SMIIC standartlarına göre yürütülüyor.



TSE yönetim sistemleri ile ilgili, TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000/PAS 223 - Gıda Güvenliği Sistemi, TS ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 20000-1 - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti sunuluyor.



