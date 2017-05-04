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Urfa'ya Yakışmadı, Balıklıgöl'de Kadınlar Birbirine Girdi

Balıklıgöl'ü ziyarete giden iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle saç saça baş başa kavga etti.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 12:07
Urfa'ya Yakışmadı, Balıklıgöl'de Kadınlar Birbirine Girdi

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarete giden iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Çevredekiler, kadınları güçlükle ayırdı.

ÇIĞLIKLAR DUYULDU

Olay, öğle saatlerinde Balıklıgöl'de meydana geldi. Balıklıgöl ve tarihi yerleri ziyarete gelen iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, birbirlerine saldırdı. Birbirlerinin başörtüsü ve saçlarından tutarak çeken kadınlar, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Birbirlerine hakaret eden gruptaki bir kadın yere düşüp çığlık attı. Kadınlar, bir süre sonra alandan uzaklaştı.

 

 

 

(sözcü)

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