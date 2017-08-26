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Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliğine Destek Verdiler

Şanlıurfa emniyeti, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için bir AVM'de stant açtı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:05
Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliğine Destek Verdiler

Şanlıurfa  Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bilgilendirme standı açtı.  Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl  Jandarma Alay Komutanı Albay  Nuri Öztürk, Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol ve emniyet şube müdürlerinin destek verdiği uyuşturucu ile mücadele etkinliğine, " Arka Sokaklar" dizisinin yeni sezon çekimleri için kente gelen dizi oyuncularından  Şevket Çoruh, Oya Okar ve Kerimhan Duman da destek verdi. Narkotimlerin bilgilendirme broşürü dağıttığı etkinlikte dizi oyuncuları yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanını tamamen dolduran Piazza ziyaretçileri, oyuncuları yakından görebilmek ve fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Öte yandan,  Eylül ayı itibari ile 12'nci sezonuyla ekranlara gelecek olan dizide "Komiser Mesut" rolündeki  Şevket Çoruh'un senaryo gereği tayini  Şanlıurfa'ya çıktığı için rol arkadaşları Oya Okar ve Kerimhan Duman ile birlikte kentte çekimlerini sürdürdükleri öğrenildi.

 

(sondakika.com)

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