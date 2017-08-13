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Uyuşturucu Ticareti Yaparak Çocuklara Sattıran Kadın, Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan ve çocuklara uyuşturucu sattıran kadın, 13 yıl 6 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşince saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:49
Uyuşturucu Ticareti Yaparak Çocuklara Sattıran Kadın, Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Adana'da, 2016 yılında polisin Hürriyet Mahallesi'ne yaptığı baskınlarda Zübeyde E. isimli kadın uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Gözaltına alınan kadının uyuşturucu ticareti yaptığı ve mahalledeki çocuklara uyuşturucu sattırdığı iddia edildi. Tutuksuz yargılanarak serbest bırakılan kadın, 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşince saklandığı evde yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPARKEN YAKALANDI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2016 yılında polisin HürriyetMahallesine yaptığı baskınlarda 57 yaşındaki Zübeyde E. isimli yaşlı kadın uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Gözaltına alınan kadının "uyuşturucu ticareti yapmak ve mahalledeki çocuklara uyuşturucu sattırdığı" iddia edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zanlı kadın suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan kadın, Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak, devam eden mahkeme sonunda kadına uyuşturucu ticarete yapmak suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 

EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Aldığı ceza üzerine zanlı kadın hakkında arama kararı çıktı. Kadının Hürriyet Mahallesinde 20041 sokak 15 numaralı evde bulunduğunu tespit eden polis, eve operasyon yaptı. Yaşlı kadın, evde saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye, buradan da Karataş Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

 

(haber.com)

 

 
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