'Uzaylıyım' Diyerek 1.3 Milyonluk Vurgun Yaptı

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 12:35

Macaristan'da uzaylı olduğunu söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran ve 1,3 milyon euroluk vurgun yapan kişi, 8,5 yıl hapse mahkum edildi.

"UZAYLILARLA İRTİBATIM VAR"

Szeged kentindeki mahkemede görülen davada, 2004-2014 yılları arasında ülkenin değişik bölgelerinde kendisini uzaylı olarak tanıtan ve dünya dışındaki varlıklarla irtibatta olduğuna inandırdığı birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 54 yaşındaki sanık suçlu bulundu.

1.3 MİLYON AVRO İÇİN 8.5 YIL HAPİS

Mahkemenin 8,5 yıl hapse mahkum ettiği sanığın, yaşam sürelerini uzatmak ve hedeflerine ulaşmak için bazı testlerden geçmeleri gerektiğini söylediği kişilerden 1,3 milyon avro aldığı belirtildi.

(haberler.com)