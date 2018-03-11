Üzerine demir korkuluk devrilen çocuk öldü

Eyyübiye ilçesinde bir lisenin bahçesini çevreleyen duvardaki demir korkuluğun üzerine devrilmesi nedeniyle yaralanan 3 yaşındaki erkek çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da bir okulun bahçe duvarındaki demir korkuluk üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Mustafa Aslan, merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinin duvarının dibinde oynarken demir korkuluğun başına devrilmesi sonucu yaralandı.
Özel bir araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Aslan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AA