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Vakıflar Bölge Müdürlüğü Adıyaman'da 4 Eseri Restore Edecek

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Palalı, 2017 yılı içerisinde Adıyaman’da 4 taşınmaz tescilli kültür varlığının restorasyonunun yapılacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:17
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Adıyaman'da 4 Eseri Restore Edecek

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait  Adıyaman'da toplam 17 adet taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu belirterek, 2017 yılında  Kahta  Kemaliye Ulu Cami ve  Adıyaman Merkez Ulu Cami restorasyonlarının tamamlandığını ifade etti.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Palalı, 2017 yılında başlanılacak olan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Bu yıl restorasyonuna başlanılacak olan toplam 4 adet eserimiz bulunuyor. 5 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan  Adıyaman Merkez Sıratut Cami ve arka kısmında bulunan türbe ile birlikte Ağustos ayı içerisinde ihaleye çıkartılacak. Eski  Besni alanında bulunan  BesniBekir Bey Hamamı Ağustos ayı içerisinde restore edilerek ayağa kaldırılacaktır. Diğeri ise statik acıdan tehlike arz eden Hoca Ömer Cami,  AdıyamanBelediyesiyle yapılacak görüşme sonrasında tekrardan yıkılıp yeniden yapılması planlanıyor. Proje çizimi yapılacaktır.  Adıyaman Çarşı Cami restorasyonu kapsamında kamulaştırma çalışmaları başlamıştır ve 2017 yılı içerisinde restorasyona başlanılacaktır. Burada 9 adet dükkan kamulaştırılacak ve restorasyon çalışmalarına 2017 yılı içerisinde başlanılacaktır" dedi.

 

(sondakika.com)

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