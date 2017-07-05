Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2017 Çarşamba 09:41

Vali Abdullah Erin kimdir?

1969 yılında Mardin ili Savur İlçesi Gölbaşı köyünde doğdu. 1986 yılında Midyat Lisesini ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ikincilikle bitirdi.

1992 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Mesleğine girdi. 1992-1995 yıllarını kapsayan kaymakam adaylığı staj döneminin bir yılını İngiltere’de üniversite ve dil okullarında, grup başkanı olarak, genel İngilizce ve sosyal politika alanında çalışmalar yaparak geçirdi.

Kaymakam adaylığı stajını, 62 kişiden oluşan dönemi ikincilikle tamamladı ve bu nedenle kuraya girmeden seçtiği Burdur ili Tefenni ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Gülşehir Kaymakam Vekilliği, Tefenni Kaymakamlığı, Doğanşar Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı (Habur Gümrü Kapısından Sorumlu Vali Yardımcısı) görevlerinde bulundu. Özellikle Habur Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ekonomik anlamda bölgenin ve aynı zamanda Mardin’in can damarı olan sınır kapısının iyileştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ihracatın arttırılmasına yönelik başarılı çalışmalara imza attı.

2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmeye hak kazanan 10 mülki idare amiri arasında yer aldı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki Yüksek lisans eğitimini, ‘ÜSTÜN BAŞARILI’ derece ile bitirdi.

İngiltere dönüşü; Ermenek Kaymakamlığı, Taşköprü Kaymakamlığı ve Cizre Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılı Haziran ayında, görev alanı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri olan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği’ne atandı. Kurucu Genel Sekreter olarak kısa sürede kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını ve dört ilde teşkilatlanmasını tamamladığı Ajans’ın, bir çok alanda Türkiye’deki en iyi ilk 3 ajans arasında yer almasını sağladı.

Bu süreçte, bölgenin ve Mardin’in Sosyo-Ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik gelişme planları, çok sayıda stratejik raporun hazırlanması çalışmalarına öncülük etti. Ayrıca Genel Sekreterliğini yaptığı Ajans’ın ulusal ve uluslararası mali destek programlarının başarıyla uygulanmasını sağlayarak, Mardin’in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayan bir çok projenin hayata geçirilmesine yardımcı oldu.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2012 yılında ayrılarak tekrar Mülkiye Başmüfettişliğine döndü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi’ konulu inceleme araştırma raporunun hazırlanması çalışmalarına katıldı.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Danışmanlık yaptığı süre içinde Mardin’in kalkınması ve halkın temel sorunlarının çözümü için yoğun mesai sarfetti.

İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler ile Türkiyede’ki çeşitli üniversite ve STK’ların; sosyal ve ekonomik politikalar, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, insan hakları, kalkınma, yoksulluk, planlama gibi alanlarda düzenledikleri özel kurs ve seminerlere iştirak etti. ABD Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak bir ay süre ile ‘Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi’ modelleri ile ilgili inceleme-araştırma programına katıldı. Ayrıca, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Irak gibi bir çok ülkede çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi görevine atandı.