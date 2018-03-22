Vali Erin İslam aleminin kandilini kutladı

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 20:03

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mübarek Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in mesajında, “En büyük şiarımız İslam’ın geleneklerinden olan mübarek günler ve geceler, insanların kalplerine huzur veren, sosyal dayanışma çemberini genişleten, gönüllere ferahlık getiren özel vakitlerdir. Üç ayların manevi atmosferine girişimizin habercisi olan Regaib de, toplumumuzda çok özel bir yeri ve önemi olan vazgeçilmez bir gecedir. Ellerin Yaradan’a açılacağı, nimetlere şükür, külfetlerden kurtuluş için münacaat edileceği bu özel gecede yapacağımız duaların, samimi tövbelerimizin kabul olmasını diler, Şanlıurfalı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaib kandilini tebrik eder, bu anlamlı günün ve gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerine yer verildi.

iha