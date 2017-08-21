Ana Sayfa Dünya Vali Erin Viranşehir'de Çocukları Boğulan Aileleri Ziyaret Etti

Vali Erin Viranşehir'de Çocukları Boğulan Aileleri Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal Mahallesinde tahliye kanalında boğulan ikisi kardeş üç çocuğun ailesini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:52
Vali Erin Viranşehir'de Çocukları Boğulan Aileleri Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin, üç gün önce  Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesinde oyun oynarlarken tahliye kanalına girerek boğulan ikisi kardeş üç çocuğun ailesini ziyaret etti. Acılı aile ile görüşen Vali Erin'e,  AK Parti  Milletvekili  Mehmet Akyürek,  Jandarma Alay Komutan Kıdemli Albay  Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu,  Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet  Karatepe,  Viranşehir Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, İlçe  Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan ve İlçe Müftüsü  Kamil Oktay eşlik etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren  Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin, acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından  Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin ve beraberindeki heyet  Viranşehir Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.  Viranşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret eden Vali Erin, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık