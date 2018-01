Vali Erin Yeni Yıla Çalışarak Girdi

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 14:52

Hafta sonu tatilinde öğleden sonra Valiliğe gelerek 2017’nin son saatlerinden 2018’in ilk saatlerine kadar çalışan Vali Abdullah Erin; Şanlıurfa’nın yeni yıla huzur içerisinde girmesi için çalışmalarına devam etti. Kent genelinde yaşanan gelişmeleri de an be an takip eden Vali Erin; her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevini sürdüren güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına ayak uydurarak mesai yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Valilikten ayrılan Vali Abdullah Erin; Basın ve Halkla İlişkiler ile Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları ve koruma ekibinin de yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi.