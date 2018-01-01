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Vali Erin Yeni Yıla Çalışarak Girdi

Her fırsatta daha çok çalışmak gerektiğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; yeni yıla da Şanlıurfa için çalışmayı tercih ederek girdi.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 14:52
Vali Erin Yeni Yıla Çalışarak Girdi

Hafta sonu tatilinde öğleden sonra Valiliğe gelerek 2017’nin son saatlerinden 2018’in ilk saatlerine kadar çalışan Vali Abdullah Erin; Şanlıurfa’nın yeni yıla huzur içerisinde girmesi için çalışmalarına devam etti. Kent genelinde yaşanan gelişmeleri de an be an takip eden Vali Erin; her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevini sürdüren güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına ayak uydurarak mesai yaptı.

 

Gecenin ilerleyen saatlerinde Valilikten ayrılan Vali Abdullah Erin; Basın ve Halkla İlişkiler ile Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları ve koruma ekibinin de yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi.

 

 

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