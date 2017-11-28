Vali Erin'den Mevlit Kandili Mesajı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 18:03

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 29 Kasım’ı 30 Kasım’a bağlayan geceye denk gelen Mevlid Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında; Hz. Peygamber’in insanlığa örnek vasıflarının anlaşılması açısından bugünlerin önemli olduğunu kaydetti.

Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi:

Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, putlara tapıldığı, insan haklarının her anlamda güçlüden yana olduğu bir dönemde insanlığı içinde bulunduğu karanlıktan çıkarmak üzere Cenab-ı Allah’ın insanlığa gönderdiği Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunun sene-i devriyesini, O’nun getirdiği mesajları daha iyi anlamak adına bir fırsat bilmeliyiz.

Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de; şahit, uyarıcı, müjdeleyici ve örnek olarak nitelendirilen Hz. Peygamber’in Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek olan ahlakını hayatımızın tüm safhalarında hakim kılabildiğimiz takdirde, dünya ve ahirette gerçek kurtuluşa ereceğimizden şüphemiz yoktur.

İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu sorunlara baktığımızda, sorunun temelinde Müslümanların, Hz. Peygamber’in işaret ettiği birlik, beraberlik, doğruluk ve merhamet gibi erdemlerinden uzaklaşmasının en önemli neden olduğu anlaşılmaktadır.

Batılı toplumların 1948 yılında ilan ettiği ve bugün insan hakları getireceğini iddia ederek dünyanın her tarafında insanların kanını akıtmaya devam ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin daha üstünü ve isabetli olanını 1400 yıl önce ilan eden Hz. Peygamber, tüm insanlığın kurtuluşunun temelinde insanın insana karşı olan hakkı olduğunu beyan etmiş ve İslam’ın zulme karşı manifestosunu ilan etmiştir.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin doğum gününün, O’nun getirdiği mesajların daha iyi anlaşılması, Müslüman olmasına rağmen başından bela eksik olmayan milletlerin İslam’ı yeniden anlamasına vesile olması temennisiyle Mevlid kandilinizi tebrik eder, yapacağınız dualar ve iyiliklerin kabul olmasını dilerim.