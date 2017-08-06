Vali Erin'den Uygulama Noktalarına Ziyaret

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2017 Pazar 20:39

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Vali Erin, yapılan uygulamalar hakkında İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve noktalardan sorumlu polislerden bilgi aldı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan polislere şükran borçlu olduklarını belirten Vali Abdullah Erin, uygulama noktalarında görevli polislere ikramlarla gelmeyi de ihmal etmedi.



Uygulama noktalarını ziyaretinin ardından Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Abdullah Erin, ilçenin genel durumu hakkında burada Kaymakam Adem Ünal'dan bilgi aldıktan sonra gece geç saatlere kadar süren mesaisine Haşimiye Meydanı esnafını ziyaret ederek devam etti.

(sondakika.com)