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Vali Erin'den Uygulama Noktalarına Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şehir merkezi girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak burada görevli polislerle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2017 Pazar 20:39
Vali Erin'den Uygulama Noktalarına Ziyaret

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Vali Erin, yapılan uygulamalar hakkında İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve noktalardan sorumlu polislerden bilgi aldı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan polislere şükran borçlu olduklarını belirten Vali  Abdullah Erin, uygulama noktalarında görevli polislere ikramlarla gelmeyi de ihmal etmedi.

Uygulama noktalarını ziyaretinin ardından Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali  Abdullah Erin, ilçenin genel durumu hakkında burada Kaymakam  Adem Ünal'dan bilgi aldıktan sonra gece geç saatlere kadar süren mesaisine Haşimiye Meydanı esnafını ziyaret ederek devam etti.

 

(sondakika.com)

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