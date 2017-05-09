Vali Güngör Azim Tuna’nın Berat Kandili Mesajı

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 22:44

Vali Güngör Azim Tuna Berat Kanadili dolayısı ile yayınladığı mesajında şunları kayd etti:

"Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandili’ni yaşamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Yaradan’dan sevgi, merhamet ve af niyaz ederken insani ilişkilerimizde hoşgörüyü esas almak, yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmek; iyiliklere, güzelliklere, hayra ve barışa atılmış en önemli adımdır. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşma özelliklerinin doruğa çıktığı kandil geceleri kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir.

Bu duygularla saygıdeğer Şanlıurfalı hemşerilerimin ve İslam âleminin Berat Kandili’ni en kalbi hislerle tebrik ediyor; bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini, millî birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum."