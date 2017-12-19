Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 18:34

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Silvan Projesi, sulanabilir alan varlığımızın üzerine 235 bin hektarın daha katılması, toplamda Diyarbakır'da 300 bin kişiye istihdamın sağlanması ve kentin uluslararası alanda dünya çapında bir tarımsal üretim merkezi olacağı gerçeğini bugünden çok açık bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Güzeloğlu, valilik tarafından DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda, kentin geleceğe taşınmasında tarımı en stratejik ve temel bir sektör olarak gördüklerini, bu kapsamda yaptıkları toplantıların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Diyarbakır'ın, geçmişten bugüne ve geleceğe tarımın üretiminde ve değerlendirilmesi sürecinde, en önemli merkezlerden biri olduğunu, bu iddiasıyla geleceğe kararlılıkla yol aldığını belirten Güzeloğlu, kentin toplam yüzölçümü içerisinde 6 milyon 959 bin dekarlık çok önemli bir tarımsal üretim alanına sahip bulunduğunu bildirdi.

Kentin tarımsal gelirinin 5,1 milyar lira olduğunu aktaran Güzeloğlu, "Bu toplam gelirin 2,6 milyarı hayvansal üretimden 2,5 milyarı da bitkisel üretimden elde edilmektedir. Çiftçi kayıt sistemine 34 bin 224 çiftçimiz kayıtlı olarak üretim yapmakta, çiftçi kayıt sistemindeki arazi varlığımız 4 milyon 238 bin dekara ulaşmaktadır." diye konuştu.

İlin Türkiye'de kırmızı mercimekte birinci, buğdayda üçüncü, pamukta dördüncü, kuru üzüm ve sofralık üzümde ikinci, mısır üretiminde de yedinci sırada yer aldığını kaydeden Güzeloğlu, bu alanda her geçen gün üretim miktarının arttığını, yakın bir gelecekte üretimin daha da artacağını anlattı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük entegre alan yönetimi ve sulama projesi olan Silvan Projesi'nin devam ettiğine işaret eden Güzeloğlu, bu projede Silvan Barajı dahil 8 baraj yer aldığını, projenin tümünün tamamlanmasıyla 235 bin hektar alanın sulu tarıma kavuşacağını aktardı.

Vali Güzeloğlu, "Türkiye'de ipek böceği üretiminde Diyarbakırımız birinci sırada. Kentte öne çıkması gereken bizim için çok önemli bir üretim alanı olan ipek böceğinden 45 bin ton üretim gerçekleştiren ve bu üretimle Türkiye'nin yaklaşık yüzde 45'ni tek başına üreten bir kentiz." şeklinde konuştu.

Kentin hayvansal ve bitkisel üretime katkısına değinen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde gerek sayısal gerekse de niteliksel ürün boyutunda Diyarbakır Türk tarımının bitkisel ve hayvansal üretimini belirleyen, yönlendiren ve şüphesiz Türkiye'yi besleyen bir büyük şehir. Silvan Projesi, sulanabilir alan varlığımızın üzerine 235 bin hektarın daha katılması, toplamda Diyarbakır'da 300 bin kişiye istihdamın sağlanması ve kentin uluslararası alanda dünya çapında bir tarımsal üretim merkezi olacağı gerçeğini bugünden çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Diyarbakır'da, 2003 ile 2017 yılları arasında tarımsal desteklerde çiftimize 3,8 milyar liralık bir kaynak ve destek aktarılmıştır. Bu destekler devam ediyor."

Diyarbakır'da 602 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını bildiren Güzeloğlu, 47 bin hektar alanda çalışmanın devam ettiğini ve bunu çok önemsediklerini sözlerine ekledi.

İlde tarımının geldiği durum, üretim kapasitesi, bunların çeşitlendirilmesi konusunda gerçekleştirilen toplantıya, tarım ve hayvancılık alanında çalışma yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, ziraat ve veterinerlik fakültelerinden öğretim üyeleri, oda, üretici birlikleri ve ziraat odalarının başkanları ile finans sektöründen temsilciler katıldı.