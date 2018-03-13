Vali Kalkancı, köy muhtarlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 15:22

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kalkancı, kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda köy muhtarlarının sorunlarını dinleyen Kalkancı, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkancı, "Muhtarlarımızın dile getirdiği sorunları not alarak bunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu toplantılarla varsa sorunları dinleyerek, bu sorun ve sıkıntıları muhtarlarımızla istişare edip kısa ve uzun vadede çözüme kavuşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve bazı kurum amirleri katıldı.

AA