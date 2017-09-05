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Vali Kalkancı'dan Jandarma ve Polis Uygulama Noktasına Ziyaret

Adıyaman Valisi Nurullah Naci kalkancı, Jandarma ve Emniyet personeliyle bayramlaştı.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:42
Vali Kalkancı'dan Jandarma ve Polis Uygulama Noktasına Ziyaret

Adıyaman Valisi Nurullah Naci kalkancı,  Jandarma ve Emniyet personeliyle bayramlaştı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Adıyaman-Şanlıurfa yolu  Akpınar Köyü mevkindeki jandarma uygulama noktası ile  GölbaşıKarayolu üzerindeki polis yol kontrol ve güvenlik noktasını ziyaret ederek jandarma ve polislerle bayramlaştı. Güvenlik kontrol noktasında görev yapan  Polis ve  Jandarma ekipleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Vali Kalkancı, yapılan uygulamalar hakkında  Jandarma ve emniyet personelinden bilgi aldı.

Jandarma ve polislerle sohbet eden Vali Nurullah  Naci Kalkancı,  Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güveni için polis ve jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ve her türlü güvenlik tedbirini aldıkları dile getirerek, polis ve jandarma ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

 

(sondakika.com)

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