Vali Kalkancı'dan Jandarma ve Polis Uygulama Noktasına Ziyaret

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:42

Adıyaman Valisi Nurullah Naci kalkancı, Jandarma ve Emniyet personeliyle bayramlaştı.



Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Adıyaman-Şanlıurfa yolu Akpınar Köyü mevkindeki jandarma uygulama noktası ile GölbaşıKarayolu üzerindeki polis yol kontrol ve güvenlik noktasını ziyaret ederek jandarma ve polislerle bayramlaştı. Güvenlik kontrol noktasında görev yapan Polis ve Jandarma ekipleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Vali Kalkancı, yapılan uygulamalar hakkında Jandarma ve emniyet personelinden bilgi aldı.



Jandarma ve polislerle sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güveni için polis ve jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ve her türlü güvenlik tedbirini aldıkları dile getirerek, polis ve jandarma ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

(sondakika.com)