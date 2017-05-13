Vali Köşkü'nün Dibinde Ulu Orta Cinsel İlişkiye Girdiler

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:43

İstanbul Bakırköy'de bulunan Vali Köşkü'nün bahçe duvarları önünde yaşanan bir olay, bu kadar da olmaz dedirtti.

VALİ KÖŞKÜ'NÜN DİBİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

4 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Vali Köşkü'nün arka tarafında bulunan ve genelde çok fazla işlek olmayan yola bir araç park etti. Aracın içinden çıkan kadın ve erkek, hemen arkasında güvenlik kulubesi de bulunan duvarın yanına park ettikleri aracın üstünde cinsel ilişkiye girdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Yol ortasında ve üstelik Vali Köşkü'nün dibinde, ulu orta ilişkiye giren çift, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Yayın ilkelerimiz gereğince, olaya ilişkin müstehcen görüntüleri okuyucularımızla paylaşamıyoruz.

(haberler.com)