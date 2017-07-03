Vali Tuna Urfa Medyası ile Buluştu

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2017 Pazartesi 10:12

İçişleri Bakanlığı'nın en son valiler kararnamesi ile, Merkez Valiliğine alınan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Urfa medyası ile vedalaşmak için bir araya geldi.

Şanlıurfa Polis Evi'nde sabah 09:30'da Kahvaltılı basın toplantısı ile Şanlıurfa Medyası'nın temsilcileri ile bir araya gelen Vali Güngör Azim Tuna Urfa'da görev yaptığı bir yıllık sürede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Vali Tuna Urfa'da hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyerek Urfa'ya ne kadar hizmet edilirse edilsin az olduğunu söyleyerek bundan sonrada her zaman Urfa'nın ve Urfa'ların her zaman hizmetinde olduğunu söyleyerek helallik istedi.

Vali Tuna basın toplatısının sonunda medya mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.