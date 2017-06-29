Vali Tuna Veda Ziyaretlerine Başladı

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 20:00

Veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Siverek Kaymakamlığına giden Vali Tuna, burada Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 107. Topçu Alayı Komutanı Behiç Kunaç, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Yener Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil ile bir süre görüştü.

Kaymakam Metin Demirel, Vali Tuna'ya bir Siverek kilimi hediye etti. Daha sonra Yenişehir Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezine geçerek burada Şanlıurfa Valiliğince düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini ezberleme yarışmasında şiiri ezberleyen 510 öğrenciden hazır bulunan 110 öğrencinin çeyrek altın ödüllerini verdi. Vali Tuna, öğrencilere vatan sevgisiyle ilgili öğütlerde bulundu. Gençlik merkezinden sonra Siverek Belediyesine geçen Vali Tuna, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Tuna burada yaptığı açıklamada, "Siverek kadim bir şehir, tarihiyle güzel insanlarıyla Şanlıurfamızın değerli büyük bir parçasıdır. Değerli insanlar yetiştirmiş kadim bir ilçemizdir. Burada en önemli sermayemiz insan sermayesidir. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi nasıl hazırlarız, nasıl yetiştiririz, memlekete faydalı insanlar haline nasıl getiririz bunun için el birliğiyle bugüne kadar çalıştık. Temennimiz bundan sonra da Siverek'in maddi ve sosyal anlamda kalkınması için çalışmalara devam etmektir. Siverek, gelecekte de hem bölgede hem de ülkede adından söz ettirecek güzide bir ilçemiz. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz şahsında tüm Siverek halkına sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak Allah'a ısmarladık diyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise Vali Tuna'nın en zor günlerde yanlarında olduğunu ve kalkınmada öncülük ettiğini belirterek "Valimiz veda ziyareti kapsamında bizleri ziyaret ettiler. En zor günlerimizde hep bize öncülük ettiler, maddi kalkınmanın yanında manevi boyutuyla da Şanlıurfamıza ve Siverekimize hizmet ettiler. Yaptığı hizmetler dolayısıyla Siverek halkı adına kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Yılmaz, Vali Tuna'ya Siverek dokuması bir halı hediye etti. Veda ziyaretlerine Abdalağa Mahallesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile devam eden Vali Tuna'yı burada Dernek Başkanı Yılmaz Gözcü ve Siverekli gaziler karşıladı. Vali Tuna'ya ziyaret kapsamında Kaymakam Metin Demirel de eşlik etti.

(son dakika.com)