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Valilikten Bayrak Çağrısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa halkına seslenerek vatandaşların Zeytin Dalı Operasyonuna destek amacı ile vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 00:20
Valilikten Bayrak Çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklama ile Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan " Zeytin Dalı" isimli operasyon için vatandaşlardan birlik ve beraberliği destek amacı ile ev ve işyerlerine bayrak asılması çağrısında bulunuldu.

Valilikten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada:

HALKIMIZA ÇAĞRI

Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

 

 Harekâtı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa'mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz.

 

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

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