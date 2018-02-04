Valilikten Okul Güvenliği İçin Toplantı

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 23:34

2017-2018 Eğitim öğretim yılı ikinci yarısının 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olması münasebetiyle, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği toplantı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında yapıldı.

Öncelikli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu yapılacak okul güvenlik kamerası sisteminde gelinen aşama, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların okul servisleriyle güvenli bir şekilde taşınması ve benzeri konuların masaya yatırıldığı toplantıya, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, merkez ilçe belediye başkanı temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.