Vatan Şaşmaz Eski Sevgilisi Tarafından Öldürüldü!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2017 Pazar 22:03

Beşiktaş'ta lüks bir otelde iki ceset bulundu. Ölenlerden birinin ünlü sunucu Vatan Şaşmaz olduğu kısa sürede ortaya çıktı.



ESKİ SEVGİLİSİ İLE OTELDE KALIYORDU



Şaşmaz otelde yaklaşık bir aydır eski sevgilisi manken Filiz Aker ile birlikte kalıyordu.



ŞAŞMAZ'I SIRTINDAN VURDU



İddiaya göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker odada tartışmaya başladıktan sonra Filiz Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş edeke öldürdü. Daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.



CESETLERİ OTEL PERSONELİ BULDU



Silah sesini duyan otel personeli odanın kapısını kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı.



Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine çağrıldı. Ekiplerin cesetler üzerindeki incelemesi sürüyor. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi.



(sondakika.com)